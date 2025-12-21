TRANSPORT
Pas endavant a Rodalies per a la tarifa de 20 euros
Lleida ja compta amb entitat pròpia a Rodalies. Ha de facilitar l’abonament mensual més assequible per als trajectes curts
Lleida ja compta amb el seu nucli de Rodalies. La constitució formal, que va avançar el secretari de Mobilitat, Manel Nadal, aquesta setmana als sindicats, marca un avenç en la mobilitat ferroviària de Lleida i se suma al procés que també permetrà reconèixer Tarragona i Girona com a nuclis de Rodalies.
Amb aquesta mesura, els usuaris de Lleida haurien de disfrutar a partir del 2026 d’una tarifa preferent de 20 euros mensuals, equiparant la seua xarxa a la de Barcelona. El responsable de Mobilitat de CCOO a Catalunya, Alberto Puivecino, va qualificar la decisió com “un pas just i necessari”, que corregeix la desigualtat històrica entre territoris. Fins ara, Barcelona era l’únic nucli de Rodalies reconegut oficialment.
Aquesta diferència suposava un perjudici directe als usuaris. Encara que inicialment els desplaçaments locals eren gratuïts, l’inici del 2025 va portar una tarifa plana de 20 euros mensuals aplicable únicament als nuclis constituïts. Les tres províncies van quedar fora d’aquesta bonificació, i els viatgers han pagat tarifes més altes, finançades en un 60% per la Generalitat i la resta pels passatgers. La reivindicació de CCOO i altres actors davant de la Generalitat ha estat constant des de principis d’any.
Puivecino explica que va ser necessari reclamar a Territori perquè sol·licités al ministeri de Transports la constitució d’aquests nuclis, ja que la tarifació de Renfe depèn de decisions estatals. La constitució d’aquests tres nous nuclis obre la porta a l’aplicació del bo únic de 60 euros mensuals anunciat aquesta setmana pel president del Govern espanyol, que serà regulat mitjançant decret llei el pròxim 23 de desembre.
Aquest canvi permetrà que la tarifa de 20 euros s’apliqui de manera automàtica als nous nuclis, equiparant-los amb altres ciutats espanyoles. Aquesta mesura és rellevant per a usuaris que viatgen entre municipis propers, com en el cas de Cervera i Lleida, en què el bitllet únic de 20 euros resulta més avantatjós que altres opcions disponibles.