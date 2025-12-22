Culmina la renovació de la il·luminació dels polígons amb led
L’ajuntament de Tàrrega ha culminat la renovació de la il·luminació dels polígons industrials de la Canaleta, Riambau i Llevant amb tecnologia led. La mesura preveu generar un estalvi de gairebé un seixanta per cent en el consum energètic i augmentar la dotació d’il·luminació als espais per guanyar en seguretat i en visibilitat.
En total, s’han instal·lat 183 lluminàries amb la següent distribució: 74 punts de llum al polígon de la Canaleta, 47 al polígon Llevant i 52 al polígon Riambau, a més de 10 més a les rondes i rotondes d’accés a aquestes zones. A més, també s’han instal·lat 10 noves columnes de 9 metres d’altura per renovar les que estaven danyades.
L’empresa Serviener SL ha realitzat els treballs amb una inversió de 13.976,42 euros, mentre que el cost de compra del material ha estat de 34.132,29 euros.
Per la seua banda, el regidor d’Urbanisme i Transició Energètica, José Luis Marín, va explicar que “aquesta actuació permet millorar la il·luminació als polígons, ja que alguns punts de llum havien deixat de funcionar pel pas del temps i, a més, oferim més seguretat a les empreses i als treballadors. També aconseguim un estalvi econòmic i fem un pas endavant en sostenibilitat”.