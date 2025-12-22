La neu cobreix de blanc pobles i cotes baixes del Pirineu
La precipitació provoca problemes a les vies d’accés amb obligatorietat de cadenes a diverses carreteres
La nevada que va començar a caure diumenge al vespre a diferents punts del Pirineu ha cobert de blanc pobles i cotes baixes deixant una estampa completament nadalenca a les portes de les festes. La cota ha anat minvant segons la zona, però s’ha situat en determinats moments entorn dels 900 metres, de manera que ha nevat a llocs com Puigcerdà, Sort, Bellver de Cerdanya, Esterri d’Àneu o Isil, entre d’altres.
La precipitació ha provoca problemes a les vies d’accés al Pirineu amb obligatorietat de portar cadenes o restricció del pas de camions en carreteres com la C-16 al Túnel del Cadí, l’N-230 entre Vilaller i Vielha, la C-13 fins a Llavorsí i la C-1462 i la C-563 a l’Alt Urgell.