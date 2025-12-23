ENERGIA
La primera planta híbrida de Lleida costarà 5 milions
A informació l’afectació del parc solar entre els molins de la Granadella. Ocuparà 26 hectàrees d’uns 40 propietaris
L’Estat ha tret a informació pública l’autorització i la declaració d’impacte ambiental per a la construcció de la primera central híbrida de Lleida, que combinarà energia eòlica i solar, aprofitant els molins del parc Sant Antoni de la Granadella. Costarà més de 5 milions d’euros. La construcció de la planta i de la línia d’evacuació soterrada afecta més de quaranta finques, encara que fonts del grup promotor Engie van indicar que ja tenen els permisos d’afectats per les plaques solars i que preveuen obtenir els dels propietaris de finques per on passarà la línia d’evacuació soterrada. El projecte contempla l’aprofitament agrícola combinat amb la generació d’energia elèctrica, és a dir, seria una planta agrovoltaica, ja que es treballarà per la integració en l’espai existent, respectant la major part dels murs de pedra seca existents. La planta solar estarà composta de 17.400 mòduls de 660Wp de potència unitària, resultant d’una potència pic total de la planta fotovoltaica d’11,48 MWp. La potència d’inversors de la planta és de 10,2 MW i, per tant, la potència instal·lada també és de 10,2 MW. La superfície ocupada per la planta fotovoltaica serà de 26,8 hectàrees. Els vint molins de vent de Sant Antoni es van construir en dos etapes el 2010 i 2012 i sumen una potència de 50 megawatts (MW). Aquest és el límit a partir del qual la competència per autoritzar-lo passa de la Generalitat a l’Estat.
El projecte ha sortit a informació pública i encara ha de passar per un procés administratiu que pot tardar anys. “Creiem que no serà necessària cap expropiació perquè els principals terrenys afectats que corresponen a les plaques estan tots contractats i els de la línia soterrada es podran contractar”, van remarcar.