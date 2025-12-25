Les obres a l’església del segle XIII deixen al descobert l’absis
Les obres de restauració de l’església de Vinaixa continuen a bon ritme i durant aquesta primera fase de millora ha quedat al descobert l’absis que tants anys havia quedat tapat per les diferents edificacions i construccions, segons fonts municipals. El projecte de restauració de l’església de Sant Joan Baptista, del segle XIII, i les muralles, suposarà una inversió de més de 600.000 euros en una primera fase. L’ajuntament compta amb una subvenció de la conselleria de Cultura de 160.000 euros i s’han sol·licitat fons a través del 2 per cent Cultural de l’Estat. L’església és Bé Cultural d’Interès Nacional i ha estat cedida per l’Arquebisbat de Tarragona per un període de 55 anys per poder programar activitats turístiques.