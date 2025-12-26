Multes de fins a 1.500 € per fer soroll de nit i danyar arbres
El municipi enviarà amonestacions per escrit als incívics abans de multar-los
L’ajuntament d’Olius multarà amb fins a 1.500 euros les conductes incíviques a la localitat, segons recull l’ordenança de convivència que ha entrat en vigor aquesta setmana.
L’ajuntament amonestarà per escrit els qui se saltin les normes i la repetició “podrà donar lloc a sancions”, assenyala l’ordenança, que adverteix que “els veïns s’hauran de preocupar de fer complir les normes” a “familiars i convidats”.
L’ordenança estableix una escala de multes de fins a 600 € per a les infraccions lleus, de 601 a 900 per a les greus i de 901 a 1.500 per a les molt greus, a més de “la retirada de l’autorització municipal” a les activitats infractores. I què es considera infracció? “L’incompliment total o parcial de les obligacions i prohibicions establertes”, indica.
El catàleg de comportaments incívics inclou fer soroll al carrer entre les 22.00 hores i les 8.00 en dies feiners i de les 00.00 a les 10.00 en festius, tret de les activitats autoritzades, així com tirar al carrer papers, cigarros, envasos o embolcalls i deixar bosses d’escombraries fora del contenidor. També es prohibeix accedir amb animals a zones d’esbarjo infantil o esportives, tirar en aquests espais closques i restes d’aliments i utilitzar-hi envasos i recipients de vidre.
Olius també ha proscrit l’abandó de vehicles, que si el seu propietari es desentén de retirar-lo en un mes poden anar a parar al desballestador. L’ordenança limita a 10 dies en un mes l’estacionament d’autocaravanes, caravanes i remolcs al mateix lloc, per “evitar situacions d’estacionament permanent i garantir la deguda rotació”, i considera abandonat qualsevol vehicle aparcat més de 15 dies al mateix lloc. Les despeses de retirada, a les quals es poden sumar multes coercitives, van a càrrec de l’amo.
D’aquesta manera, completen el catàleg de conductes incíviques aparcar sobre la vorera, utilitzar camions de mudança sense avisar els veïns, pintar al carrer o emmagatzemar estris i, entre d’altres, tallar vies i danyar la vegetació o el mobiliari urbà.
“Vetllar perquè una minoria la compleixi”
“Fins avui no ha estat necessària la redacció de cap normativa reguladora” per “facilitar una bona convivència ciutadana” exposa l’ordenança, que refereix l’existència d’“una minoria per la qual haurem de vetllar perquè la compleixin, i fer-los entendre que d’aquesta manera tots hi guanyem”.