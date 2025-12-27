Cerquen un pastor entath ramat
Vilamòs licite eth servici de vigilància deth bestiar comunau. Entà consolidar eth projècte de peisheus e prevencion de huecs
Vilamòs consolide era recuperacion des sòns peisheus de nauta montanha damb era contractacion d’un pastor professionau entà tier compde deth bestiar comunau de oelhes e crabes creat laguens deth projècte Ovihuec.cat. Eth servici, actuauments en licitacion, garantís era continuitat dera iniciativa, que profite era ramaderia extensiva coma airina dauant der abandonament deth territòri e eth risc de grani huecs ena Val d’Aran. Eth pastor s’encuedarà deth suenh diari deth bestiar (200 oelhes e 25 crabes), dera sua vigilància, des moviments e deth contròl sanitari. Eth servici a un pressupòst d’un shinhau mès de 83.000 euros e ua durada d’un an. Eth ramat, de titularitat publica e gestionat per Ajuntament de Vilamòs amassa damb eth Conselh Generau e diuèrsi centres d’investigacion, pèish en regim extensiu enes entorns deth pòble. Era sua foncion principau ei hèr front ara massa forestau qu’a creishut de manèra descontrolada enes darrèri decennis pera desaparicion dera ramaderia tradicionau.
Eth darrèr an, gràcies ath ramat s’a recuperat er aspècte tradicionau de mès de 35 ectares qu’abans èren matarrassi le-nhosi e presentauen un naut risc de huec, en tot crear talhahuecs naturaus a mesura que netege er embòsc.
Eth baile, Oriol Sala, a afirmat qu’er objectiu deth projècte ei arribar a ues 50 ectares recuperades, combinant desbrossatges mecanics e eth pasturatge continuat coma airina de manteniment de baish impacte.
“Mès enlà deth paisatge, era iniciativa apòste per bòsqui mès resilients, de major resisténcia a sequères e huecs, ath viatge que s’impulse ua ramaderia extensiva qu’afavorís era biodiversitat”. E a hijut que tanben se genèren oportunitats economiques.