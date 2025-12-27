ADMINISTRACIÓ
El Govern obrirà a la Seu, Tremp i Lleida oficines d’atenció integrada
Entre 2026 i 2027, i se’ls sumaran 5 seus mòbils més per a la Catalunya rural
La Generalitat obrirà en dos anys tres oficines d’atenció ciutadana integrades a la Seu d’Urgell, Lleida i Tremp, que serviran per concentrar tots els serveis de la Generalitat en un únic punt, facilitar els tràmits i reduir desplaçaments.
El 2026, el departament de Presidència preveu obrir quatre OAC a Catalunya, una de les quals al passatge Alsina, número 3, de la Seu d’Urgell. Serà durant el primer trimestre de l’any, comptarà amb una superfície de 93 metres quadrats i disposarà de tres informadors. Aquest edifici, al costat del del consell comarcal, ja acull algunes de les delegacions de l’administració catalana al Pirineu.
El 2027 està previst obrir també durant el primer trimestre l’OAC integrada de Tremp, al carrer Sant Jordi, número 2, amb quatre informadors i 200 metres d’oficines. En aquest cas, es tracta d’una oficina provisional a l’espera de la que s’habilitarà en fases següents, la qual cosa previsiblement serà durant el quart trimestre del 2029 al passeig Pompeu Fabra, 19, amb 240 metres quadrats i sis informadors. A Lleida capital, l’oficina d’atenció estarà situada al carrer Pere Cabrera, 34, a Cappont. Tindrà vint-i-cinc informadors i una superfície de 665 metres quadrats. Les OAC de Tremp i Lleida seran dos de les tres que està previst habilitar el 2027, al costat de la de Ciutat Vella, a Barcelona. Amb aquest desplegament, la Generalitat comptarà amb onze espais d’atenció ciutadana integrada, la qual cosa cobrirà totes les vegueries.
Les onze oficines són: Girona, Terres de l’Ebre i Catalunya central, ja obertes; Tarragona (inaugurada fa un any); Barcelona-Ciutat Vella; la Seu; Vilafranca del Penedès; Puigcerdà; Barcelona-Eixample; Tremp i Lleida. Sumen 162 informadors i una inversió de 10,5 milions. En Paral·lel, la Generalitat habilitarà cinc vehicles en una OAC integrada mòbil que recorrerà 80 municipis. El juny del 2024 es va iniciar una prova pilot amb una oficina mòbil a Terres de l’Ebre. El servei a tota la Catalunya rural i contempla una inversió de 2,43 milions.