PATRIMONI
Protesta a Alcarràs per denunciar inacció per salvar Cal Macià de la ruïna
Entitats culturals, conservacionistes i de defensa del patrimoni van tornar a manifestar-se el passat dia 25 a Vallmanya, Alcarràs, amb motiu del 92è aniversari de la mort del president Francesc Macià per exigir la restauració de la casa d’estiueig del polític. La de dijous passat va ser la sisena convocatòria nadalenca organitzada per Iniciativa Popular Salvem Cal Macià-Casa Vallmanya encara que la lluita per aconseguir la seua restauració ja dura 9 anys, segons els promotors. El lema d’aquest any va ser “9 anys d’enganys i mentides després: 28 M€ per reformar el Palau de Pedralbes, 0 € per salvar cal Macià-Casa Vallmanya”. D’aquesta manera, “hem volgut manifestar que per al Govern el patrimoni arquitectònic, històric i nacional no existeix si està situat més enllà de la Panadella, donant un tractament de segona i tercera categoria als conjunts fora de l’àrea d’influència de Barcelona, com és el cas de la casa d’estiueig de Macià”, van indicar fonts de l’entitat.
Denuncien que malgrat l’acord de fa dos anys de Generalitat, Diputació i ajuntament per a la compra i restauració de la casa i la seua incorporació dins dels espais de memòria històrica no s’ha fet res per frenar el procés de degradació de l’immoble.