TEMPS
El temporal deixa a Lleida 25 cm de neu i afecta el trànsit en 13 carreteres de muntanya
Va limitar el pas de camions per l’N-260, Eix Pirinenc, i va ser obligatori utilitzar cadenes a la Bonaigua. La normalitat es va anar recuperant i les estacions sumen neu nova i superen el metre de gruix
Lleida va quedar al marge de la llevantada que va fuetejar ahir l’est de Catalunya, malgrat tot, la nevada va seguir al Pirineu, on va deixar des del dijous 25 centímetres al Cadí-Moixeró i la serra del Port del Comte, a uns 800 metres d’altitud, i fins a 15 centímetres de neu nova a les pistes del Sobirà. Les precipitacions van afectar la xarxa viària i van obligar a circular amb cadenes en fins a tretze carreteres, entre les quals l’N-260 (Eix Pirinenc) de Vilamur a Ribera d’Urgellet, que va arribar a estar restringida al pas de vehicles pesants i on va ser necessari l’ús de cadenes. També van ser necessàries les cadenes a la C-28 al port de la Bonaigua, la C-462 de la Coma i la Pedra a Josa i Tuixén, al coll de Port, la C-563 a Josa i Tuixén, a més d’altres vies locals del Solsonès, Alt Urgell i Sobirà. La circulació viària es va anar normalitzant i a mitja tarda es van aixecar totes les restriccions. Les nevades van començar diumenge passat a les comarques de muntanya i han deixat en algunes pistes d’esquí més d’un metre de neu en cotes altes. Segons fonts de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), s’han arribat a acumular més de 40 centímetres en els últims dies i s’esperen més precipitacions. Al Solsonès, Port del Comte té gruixos entre 60 i 95 centímetres i gairebé 43 quilòmetres esquiables gràcies al temporal. Les estacions d’FGC ofereixen entre 50 i 125 centímetres de neu. Boí té 37 km habilitats per a l’esquí, 23 Espot i 22 Port Ainé. Pel que fa a l’estació aranesa de Baqueira, té oberts 134 km i entre 50 i 80 centímetres de neu. En total, les estacions de Lleida ofereixen 258,6 km (un 83%) per a la pràctica de l’esport blanc. També estan oberts els complexos de fons, encara que alguns van tancar per Nadal i Sant Esteve. Al pla la pluja va deixar entre 5 i 6 litres per metre quadrat.
Hotels plens a peu de pistes
Els turistes van començar a arribar al Pirineu ahir a la tarda malgrat que avui s’espera el major nombre d’aficionats que passaran final d’any practicant esquí a Lleida. L’hotel de Port Ainé està al 100% d’ocupació per a la nit de Cap d’Any, segons FGC, en la mateixa línia que els establiments a peu de pistes o pròxims.