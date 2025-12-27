Trabalhs tà consolidar eth campanau dera glèisa d’Unha
Er Ajuntament de Naut Aran a dat lum verda ath projècte de consolidacion deth campanau dera glèisa de Santa Eulària d’Unha, ua intervencion de besonh tà garantir era estabilitat estructurau e era seguretat d’aguest emblematic edifici deth patrimòni religiós aranés. Es òbres an coma objectiu principau refortir es murs deth campanau, qu’actuauments presenten henerècles de notabla importància. Es trabalhs an previst ua inversion que superarà es 80.000 euros. Es trabalhs prevén era installacion de dues centures metalliques interiores damb barres ancrades en mur, profitant es escalèrs, entà milhorar era estabilizacion dera estructura. Atau madeish, ei previst un rejuntatge des murs interiors e exteriors, tà garantir-ne era estetica. Eth projècte includís tanben era reparacion dera estructura a on s’assolide eth relòtge, eth grapatge des henerècles damb pletines d’acèr inoxidable e era execucion d’un nau sistèma d’escales interiores damb escalons de husta, adaptat as naui elements de refòrç.