TRIBUNALS
Tres anys i mig de presó per apunyalar un jove el 2023 a Cervera
L’Audiència descarta homicidi en temptativa
L’Audiència de Lleida ha condemnat a 3 anys i mig de presó per un delicte de lesions un home acusat d’assestar quatre ganivetades a un noi a Cervera el 2023. El tribunal descarta que els fets constitueixin un delicte d’homicidi en temptativa, com defensaven la Fiscalia i l’acusació particular, que van sol·licitar una pena de 9 anys i 11 mesos de presó. Segons la sentència, el processat va discutir amb la víctima a la sortida d’un local el 12 de març del 2023 a l’avinguda Duran i Sanpere de Cervera. L’enfrontament va derivar en una baralla en la qual el condemnat va agredir la víctima amb una navalla o amb element similar i li va clavar dos punyalades a l’abdomen, una a la cara posterior de la cama i una altra a les costelles, i després va fugir del lloc.
L’acusat va declarar en el judici que l’autor dels fets era un amic seu que també va ser detingut pels Mossos, però que va acabar sent exculpat per la víctima. L’Audiència assenyala que no té “cap dubte sobre la credibilitat del relat de la víctima”. Segons la sentència, la intenció de l’acusat “no era matar la víctima, sinó menyscabar la seua integritat física”.
A més dels tres anys i mig de presó per un delicte de lesions amb ús d’instrument perillós, el tribunal li prohibeix atansar-se a menys de 200 metres i comunicar-se amb la víctima durant cinc anys. També estableix una indemnització de 25.126 euros. La sentència no és ferma i la defensa ja l’ha recorregut davant del TSJC.