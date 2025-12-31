Llum verda al projecte d’un refugi d’animals al parc de la Serra de Mollerussa
Arriba després de diversos anys de retards. L’ajuntament el va aprovar en la passada junta de govern
L’ajuntament de Mollerussa va aprovar en la junta de govern del passat dia 18 finalment el projecte per construir un refugi d’animals al parc de la Serra. L’alcalde, Marc Solsona, va assegurar que el document permetrà activar la fase següent: preparar la contractació i la planificació de l’execució perquè l’equipament deixi de ser una “carpeta pendent” i passi a materialitzar-se l’any vinent, quan les obres i la via pública seran prioritàries.
El futur refugi es projecta en una parcel·la de titularitat municipal al Parc de la Serra, on el consistori planteja aixecar un equipament de tipus modular, ampliable i desmuntable, amb estructura galvanitzada i una fonamentació lleugera, pensat per facilitar el manteniment i la neteja diària. Compta amb una subvenció de la Diputació de 226.438 euros.
Mentre el nou refugi no arriba, el servei es continua prestant des d’una instal·lació temporal en una propietat privada a Miralcamp. La seua gestió va a càrrec de l’entitat Adopta’m Mollerussa, creada el 2023, que col·labora amb tasques de voluntariat.
Val a recordar que el Pla d’Urgell no compta amb cap tipus d’instal·lació comarcal d’aquest tipus i aquest servei el porten a terme diferents entitats sense ànim de lucre com poden ser Vadal, a Linyola, o els Amics dels Peluts, al Palau. El focus es trasllada ara en el procés de licitació, adjudicació i calendari real d’obra.