Nadal en escena
La guarderia El Petit Estel celebra l’arribada de les festes
El Casal de Golmés ha acollit la representació d’un pessebre vivent a càrrec dels nens de la guarderia El Petit Estel, una cita que va obrir l’agenda nadalenca del municipi amb una representació pensada per a les famílies. L’activitat va convertir l’escenari en un pessebre “amb vida”, amb els més petits com a protagonistes d’una posada en escena d’aire popular i festiu. El calendari de Nadal a Golmés ja ha sumat altres propostes. La vigília de Nadal, l’església parroquial va acollir El Cant de la Sibil·la, interpretat per Inés Juanpere, amb Albert del Viso a l’orgue i les cantaires de Bellpuig.