ADMINISTRACIÓ
El Govern eliminarà formularis en PDF i digitalitzarà 1.550 tràmits
Projecte de 4,3 milions per reformar l’Administració. Gestió i tràmits més fàcils i accessibles, i es podrà pagar via bizum i validar automàticament
La Generalitat farà un pas decisiu en el procés de modernització administrativa. Abans de l’estiu del 2026 tots els formularis que actualment es fan en format PDF seran substituïts per versions web accessibles des de qualsevol dispositiu. La iniciativa, liderada pel departament de Presidència, forma part de la reforma de l’administració impulsada per simplificar la relació entre la ciutadania i el Govern.
El conseller de Presidència, Albert Dalmau, va explicar que l’objectiu és “fer que la tramitació amb els ciutadans sigui més fàcil, més comprensible, i quan es dirigeixin a la Generalitat ho poden fer de manera senzilla, sense passos innecessaris ni càrregues burocràtiques”. Segons Dalmau, “actualment hi ha massa tràmits que obliguen a descarregar, imprimir i tornar a pujar documents. Això ha d’acabar”.
El projecte preveu transformar 1.550 formularis en total, dels quals ja s’han adaptat més de 900. Els 650 restants estaran disponibles en format digital abans de l’estiu del 2026, complint així amb el calendari previst. Les noves versions seran en HTML, la qual cosa en permetrà l’ús des de qualsevol navegador o telèfon mòbil sense necessitat de descarregar programes addicionals. A més, incorporaran funcions automàtiques que simplificaran el procés de registre i validació de dades.
Dalmau va subratllar que l’objectiu no és només la digitalització, sinó “millorar la tramitació amb l’administració, garantint tant l’atenció presencial com la telemàtica, i estalviar temps”. La reforma inclou una notable inversió tecnològica. El Govern destinarà 4,3 milions d’euros a la implementació d’eines avançades i a la millora dels serveis digitals.
Entre les novetats destaquen les opcions de pagament amb bizum, la utilització d’un llenguatge clar i comprensible, i la integració de validacions automàtiques que evitin l’enviament de documentació errònia o incompleta.
Així mateix, durant el primer trimestre es desplegaran funcions basades en intel·ligència artificial (IA) per llegir automàticament dades de documents i localitzar informació en mapes, per reduir burocràcia i facilitar tràmits online.