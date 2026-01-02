Impuls al museu educatiu
Professors de la UdL inicien la investigació per posar en marxa el Museu de l’Escola de la República. A l’antic col·legi, inaugurat el 1934, i inclourà la seua tasca fins al 2006
Un equip de la Universitat de Lleida ha començat la investigació per posar en marxa el Museu de l’Escola de la II República a l’antic col·legi Clemència Berdiel d’Almenar. Aquest centre va obrir les portes el 1934 i s’estudiarà el seu funcionament fins a la Guerra Civil i el posterior desenvolupament del procés educatiu fins al 2006. La iniciativa la promou la Societat de la Història de l’Educació dels Països de Parla Catalana i la Societat Catalana de Pedagogia, segons va explicar la professora de la UdL que promou la iniciativa, Glòria Jové. La investigació s’endinsarà en la trajectòria i metodologia de tots els mestres que van passar pel centre; de fet, s’intentarà parlar amb persones que van exercir la docència; de la repercussió que va tenir en l’alumnat i en la recuperació de tot el material possible de l’època per museïtzar-lo. “Per això farem entrevistes a antics alumnes i alumnes, ja que volem acarar els seus records i vivències. L’experiència vol ser un projecte ciutadà en la qual tots els que vulguin puguin deixar constància de les seues experiències”, va indicar Jové. En aquest sentit, va afegir que s’aprofundirà “en el rastre que va deixar l’escola de la República i els seus avenços pedagògics”.
Jové va explicar que el museu d’Almenar passarà a formar part d’una xarxa més àmplia d’“escoles de la República” a Catalunya i va apuntar que hi va haver altres experiències similars a Lleida al col·legi Pràctiques I de Lleida i al de Seròs. Així, la d’Almenar s’integrarà en el futur Museu de l’Educació de Catalunya. “Hem volgut donar importància a tot el territori al marge de Barcelona”, va indicar. Així mateix, va detallar que el museu ocuparà els baixos de l’edifici.
Per la seua part, l’ajuntament d’Almenar ha adjudicat a Odisea Ingeniera i Instal·lacions Albert Fitó per uns 81.000 euros la remodelació de l’immoble. L’actuació, que començarà a primers d’any, se centrarà en l’adequació dels serveis de climatització, la connexió a internet i, especialment, de la xarxa de clavegueram i d’aigua de boca, que es troba en molt mal estat, segons va explicar l’alcaldessa, Teresa Malla. En l’actualitat, les aules de l’antiga escola acullen les analítiques del CAP, ja que l’actual centre d’Atenció Primària s’ha quedat petit. També allotja, provisionalment, algunes associacions locals com Artesans dels Vestits de Paper, que elabora vestits per concursar en la tradicional desfilada de Vestits de Paper de Mollerussa. També es reuneixen a l’escola els Voluntaris d’Almenar, encarregats de fer les carrosses de carnaval o de la cavalcada de Reis. La previsió és que, una vegada remodelada, l’antiga escola ofereixi també locals a totes les associacions de la població, una biblioteca i el museu.