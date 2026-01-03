TRÀNSIT
Arrestat per causar un accident ebri i sense llums a Bellmunt
Va ocórrer el dia 20 i el conductor que el va provocar va ser detingut dimarts després de sortir de l’hospital. Va invadir el sentit contrari i li imputen quatre delictes de lesions
Els Mossos d’Esquadra van detenir dimarts passat a Lleida un home de 32 anys acusat de causar un accident de trànsit amb diversos ferits greus el passat 20 de desembre a la carretera C-53 a Bellmunt d’Urgell. Circulava en estat ebri i de manera temerària. Els Mossos li imputen quatre delictes de lesions per imprudència greu, conducció temerària i sota els efectes de les begudes alcohòliques.
L’accident es va produir al voltant de les 19.15 hores del 20 de desembre. Un testimoni va trucar al telèfon 112 per alertar que un conductor circulava temeràriament per la carretera C-53 que va de Balaguer a Tàrrega. Segons la informació facilitada a la policia, el turisme anava amb els llums apagats –ja era de nit– i de manera erràtica, envaint el sentit contrari i fent ziga-zagues, posant en greu perill la seguretat dels altres usuaris que circulaven per la via. Minuts més tard, una altra trucada va comunicar que s’havia produït un accident de trànsit en aquesta carretera a Bellmunt d’Urgell, amb tres vehicles implicats. Hi va haver cinc persones ferides.
Immediatament, es van dirigir al lloc patrulles dels Mossos d’Esquadra, ambulàncies del SEM i dotacions dels Bombers. Hi va haver quatre ferits greus i un de lleu que van ser evacuats en ambulància a l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida. La investigació duta a terme pels agents de l’Àrea Regional de Trànsit de la Regió Policial de Ponent va determinar que l’accident el va provocar el vehicle que circulava erràticament per la C-53 i el conductor, al qual van fer la prova d’alcoholèmia a l’hospital, va donar una taxa positiva.
Dimarts, després que el conductor infractor rebés l’alta hospitalària, la policia el va detenir acusat de quatre delictes de lesions per imprudència greu, conducció temerària i conduir sota els efectes de les begudes alcohòliques.
El detingut va passar a disposició judicial dimecres davant del jutjat de Balaguer.