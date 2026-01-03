TEMPORAL
Avís de possibles nevades en 4 comarques del pla
El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) alerta de nevades a partir dels 200 metres d’altitud des de les 19.00 hores de demà diumenge. A Lleida, els pronòstics apunten que el Segrià, les Garrigues, el Pla d’Urgell i la Noguera seran les comarques més afectades per la borrasca Francis, que deixarà pluges i neu fins dimarts que ve, dia 6. Protecció Civil demana precaució, sobretot en viatges per carretera. El 2025 va acabar com a quart any més càlid a Catalunya, amb un increment d’uns +1,2 graus de mitjana respecte al període 1991-2020, segons l’SMC. La calor va provocar tres morts, la d’un temporer a Torres i la d’un altre treballador del camp a Fraga i un home d’avançada edat en aquesta mateixa localitat. Ahir va tornar a ser un dia d’intensa boira al pla de Lleida que no va impedir volar des de l’aeroport d’Alguaire.