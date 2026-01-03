Compren 231 hectàrees de bosc per gestionar-les i evitar incendis
L’ajuntament de la Baronia recupera finques privades abandonades per protegir la biodiversitat. Ajuts de la Generalitat per comprar un miler d’hectàrees a Catalunya
La Baronia de Rialb comprarà 231 hectàrees de finques privades abandonades al municipi per implementar un model de gestió forestal que permetrà preservar la biodiversitat local, reduir el risc d’incendis forestals i millorar la fauna vinculada al riu Rialb, convertint-se en un projecte de conservació ambiental a la comarca de la Noguera. Ho farà després que la Generalitat hagi aprovat un programa d’ajuts per impulsar la compra de finques per preservar la biodiversitat.
Aquesta iniciativa forma part d’un programa més ampli impulsat per la direcció general de Polítiques Ambientals i Medi Natural de la Generalitat, mitjançant el qual es busca protegir i restaurar més d’un miler d’hectàrees distribuïdes en unes 70 finques de diferents comarques de Catalunya.
El programa d’ajuts, aprovat aquest mes de desembre, ha mobilitzat 3,8 milions d’euros en subvencions destinades a ajuntaments, consorcis i entitats sense ànim de lucre que han arribat a acords per a la compra d’aquests terrenys. Les quanties de les subvencions oscil·len entre els 11.000 euros i els 300.000, en funció de les característiques de cada projecte, i es finança gairebé el 90% de l’adquisició de la finca.
En el cas de la Baronia de Rialb, l’ajuntament serà el responsable de tramitar l’adquisició de les finques i d’implementar el projecte de gestió forestal. Segons va explicar l’alcalde, Antoni Reig, aquesta és una mesura de gran rellevància per transformar espais abandonats en terrenys púbics gestionats sota un model proteccionista. “Es prova d’aconseguir una finca model per fer una gestió forestal òptima que ajudi a reduir el risc d’incendis, on es potencia la fauna i en definitiva la biodiversitat”, va assegurar Reig.
A més, va destacar la importància que aquests terrenys deixin de ser “finques abandonades al mig del bosc” per convertir-los en espais on es poden disfrutar els beneficis ambientals i també paisatgístics. “Aquests terrenys seran objecte d’un projecte de gestió forestal que respongui a criteris de sostenibilitat ambiental.”
Objectius
Entre els objectius específics destaquen la preservació de la biodiversitat del territori, la limitació del risc d’incendis i la millora de l’hàbitat de fauna local, especialment associada al riu Rialb.
El programa de la Generalitat havia previst el 2023 la compra d’unes 200 finques en espais naturals, malgrat que ara s’ha prioritzat l’adquisició consensuada. Actualment, unes trenta propostes d’ajuntaments, consorcis i entitats han rebut ja l’aprovació provisional. Aquests compradors han de protegir i restaurar la biodiversitat de la finca adquirida durant un termini de 30 anys, d’acord amb el projecte presentat a la Generalitat. El termini per materialitzar aquestes compres i començar els projectes de conservació venç el 31 de desembre del 2026.
En diverses comarques
Així mateix, el programa s’estén per diferents comarques catalanes des de l’Alt Urgell fins al Baix Ebre o l’Alta Ribagorça, on hi ha una propietat de poc més d’una hectàrea a la Vall de Boí, que compta amb un edifici i que es troba a l’àrea del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.
La Baronia de Rialb té 15.000 hectàrees de massa forestal i 2.100 de sòl agrícola. En els últims anys s’ha impulsat des del consorci Segre-Rialb la creació de l’associació de propietaris forestals de l’entorn de l’embassament de Rialb per treballar de manera conjunta en la prevenció d’incendis i buscar recursos per millorar la gestió dels boscos.