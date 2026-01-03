INSTITUCIONS
El Govern destina 10,6 milions a Lleida per millorar instal·lacions esportives
El pla 2025-2029 beneficiarà 179 ajuntaments i tres EMD de la demarcació
La Generalitat ha posat en marxa el pla de xoc 2025-2029 més ambiciós dels últims anys per modernitzar, reformar i actualitzar les instal·lacions esportives, des de grans ciutats fins a municipis mitjans i petits pobles. A la demarcació de Lleida repartirà 10,6 milions d’euros entre 179 ajuntaments i tres EMD.
El Consell Català de l’Esport ja ha resolt les sol·licituds presentades per executar les actuacions previstes fins al 2029. El programa mobilitza un total de 120 milions d’euros, que es distribuiran entre 813 ajuntaments i Entitats Municipals Descentralitzades (EMD) de Catalunya. En el marc d’aquest pla, notificat dimarts passat als alcaldes, el Govern destinarà 10.633.254 euros a la demarcació de Lleida, beneficiant 179 ajuntaments i tres EMD.
Els ajuts finançaran fins al 50% del cost de cada projecte i permetran renovar i posar al dia infraestructures clau com piscines, pavellons esportius i estadis municipals.
L’altra meitat, com ja passa amb el Pla de Barris, l’hauran de finançar els consistoris (encara que no en tots els casos la proporció és aquesta), de manera que el pla es traduirà en una inversió global de 240 milions d’euros a Catalunya, i 21,2 milions a les comarques lleidatanes. Aquest pla de xoc compta a més amb la col·laboració de l’Institut Català de Finances (ICF) per donar suport al finançament dels ens locals que ho necessitin.
El conseller d’Esports, Berni Álvarez, va destacar que “és una mesura històrica per la quantitat de diners que es mobilitzaran. A més, serà compatible amb altres subvencions”, va recalcar.
Segons el parer d’Álvarez, el pla de millora dels equipaments esportius “és molt necessari. Era de justícia ajudar uns ajuntaments que arrosseguen una càrrega excessiva. Aquest és un gran objectiu d’aquesta legislatura”, va recalcar en aquest sentit el conseller.
A Lleida, la capital és el municipi que s’emportarà una ajuda més gran: 1.249.999 euros. El segueixen Solsona i Alcarràs, amb 319.000 euros, Mollerussa (318.949), Balaguer (318.500), la Seu d’Urgell (288.403) i Tàrrega (220.419).
També destaquen els 160.000 euros que rebran els ajuntaments de Tremp, les Borges Blanques, Bellpuig, Cervera i Agramunt i els 137.444 euros d’Almacelles.
Ja a més distància apareixen altres poblacions amb ajuts de 80.000 euros com Artesa de Segre, Torres de Segre, Arbeca i Alguaire.
L’import màxim de la subvenció que rebrà cada ens per al conjunt de projectes a subvencionar s’ha calculat d’acord amb el criteri de trams de població i que van de l’import màxim de 20.375 euros per a municipis de fins a 500 habitants fins al límit d’1.250.000 que poden rebre els municipis a partir de 50.000.
A la convocatòria del Consell Català de l’Esport es podien presentar tres projectes i la quantitat havia de ser el cinquanta per cent del total de la inversió prevista. A Lleida ciutat, el primer projecte que la Paeria va presentar és la impermeabilització i adequació de les cobertes lleugeres dels pavellons dels Mangraners, la Bordeta, Barris Nord, Agnès Gregori i Onze de Setembre. Aquest projecte té un pressupost de 579.117,99 euros.
El segon projecte per al qual es va demanar subvenció va ser la substitució de part de la coberta i altres instal·lacions del pavelló Juanjo Garra, amb un cost de 639.222,71 euros.
El tercer projecte és l’adequació, reparació i millora dels vestidors en diferents instal·lacions, el cost total de les quals ascendeix, a 1.281.659,3 euros. Les obres es portarien a terme als camps de futbol de la UE Bordeta, Pardinyes, Balàfia i Camp d’Esports; també a la pista d’atletisme de les Basses i als pavellons Agnès Gregori, Barris Nord, Cappont, Onze de Setembre, Bordeta, Mangraners i Pardinyes.
Actualment, el parc d’instal·lacions esportives de Catalunya està format per 20.686 equipaments, dels quals un 51% són de titularitat pública, un 12% pertanyen a entitats privades i associatives i la resta són d’ús privat residencial i turístic.