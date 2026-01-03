ECONOMIA
La incorporació de joves a l’agricultura es col·lapsa als secans
El sector primari s’esllangueix a l’àrea sud-est de Lleida
La incorporació de joves a l’agricultura s’ha col·lapsat a la zona sud-est de la demarcació de Lleida, per la qual s’estenen els secans declarats zepa, les àrees de protecció per conservar les aus estepàries que els habiten, encara que amb diferències notables en funció dels percentatges de superfície protegida i cultivable que s’hi donen, segons les dades facilitades per la Comissió de les Zepes que integren les organitzacions agràries Asaja, UP (Unió de Pagesos), Gremi de la Pagesia, Pagesos o Conills, la Cooperativa del Camp d’Aspa i el Canal Segarra-Garrigues.
La presència de joves agricultors, de menys de 40 anys, al sector s’ha desplomat un 76% en vint anys, entre 2005 i 2025, als municipis en els quals més del 80% del terme està protegit, com és el cas de Cabanabona (90%), Torrefeta i Florejacs (88%), Aspa (85%) o Belianes (84%). Al començament del període n’hi havia 71 i avui en queden 17 que conreen 1.055 hectàrees.
Al contrari, el descens se situa en el 12% als pobles on la zepa abasta menys del 35% del terme, com a Verdú (23%) o Sunyer, no afectat per la declaració de zepes. En aquests municipis, en els quals l’afecció territorial mitjana és del 21%, el descens ha estat de tres joves agricultors: de 26 el 2005 a 23 el 2025, segons les dades obtingudes per les organitzacions agràries.
El declivi del sector primari en una àrea on aquest sempre va ser l’eix de l’activitat econòmica i on no han arribat a emergir altres com a substituts ha provocat una caiguda del conjunt de l’activitat econòmica, amb Belianes com a exemple simptomàtic. Aquesta localitat de l’Urgell va passar d’allotjar a començaments d’aquest segle onze vivers de plançons per a l’agricultura, la qual cosa la situava com la de més activitat en aquest àmbit, a veure com, a poc a poc, els onze abaixaven la persiana.