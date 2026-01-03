Milhores enes collectors dera zòna nòrd de Les
Entà optimizar eth foncionament deth hilat de sanejament
Er Ajuntament de Les ultime es trabalhs de condicionament des sistèmes de collectors d’aigua ena part nauta der airau dera rotonda nòrd deth municipi, en entorn de Cafisa. Era actuacion, que forme part deth plan de milhora des infraestructures idrauliques locaus, a coma objectiu optimizar eth foncionament deth hilat de sanejament e garantir ua gestion mès eficienta dera aigua. Aguesta intervencion, que compde damb un pressupòst de 170.000 euros, a coma objectiu era milhora dera eficiéncia generau deth sistèma de distribucion e depuracion d’aigües, en tot separar es pluviaus des aigües residuaus que provien deth sector de Gua. Aguesta separacion permeterà redusir es subercargues enes collectors en episòdis de ploja intensa.
Eth baile deth consistòri, Andreu Cortés, apuntèc qu’era execucion des trabalhs complète era connexion deth hilat municipau damb eth sistèma generau e compde damb un ajut dera Deputacion. Mentre duren es òbres non i a pas abilitat entà pedonhs ne en costat der arriu Garona ne pera part posteriora de Cafisa, e se recomane seguir era senhalizacion atau coma extremar era precaucion.