TURISME
El Pirineu, ple per Any Nou, preveu un 60% d’ocupació fins dilluns
El sector turístic adverteix que l’augment de costos fixos llasta els seus beneficis
El Pirineu deixa enrere el ple turístic per Cap d’Any i preveu concloure la campanya de Nadal amb una ocupació d’entre el 40% i el 60% fins dilluns, vigília de Reis. Els percentatges més alts s’esperen a l’entorn immediat de les estacions d’esquí. Així ho va explicar el president de la Federació d’Hostaleria, Josep Castellarnau, que va apuntar que, si bé l’alta afluència de visitants d’anys anteriors es consolida, l’augment de costos fixos i la reducció de la despesa per part dels turistes llasten el marge de beneficis del sector.
“El benefici no creix en la mateixa mesura que el nombre de turistes”, va explicar en aquest sentit el president de la Federació, que va indicar que una afluència de visitants més alta exigeix contractar més personal per donar-los servei, i que l’augment del cost en personal contrasta amb el fet que “ha descendit la despesa mitjana per persona” dels turistes. Castellarnau va afegir que “és difícil apujar els preus” sense perdre competitivitat.
La campanya turística de Nadal ha registrat fins ara altes xifres d’ocupació que se sumen al bon inici de la temporada de turisme de neu, amb nombroses pistes d’esquí obertes i bon temps durant el pont de la Constitució, una cosa que ha succeït en poques ocasions els últims anys.
L’esquí continua sent el principal atractiu turístic i les estacions lleidatanes encaren la recta final de la campanya nadalenca amb 360 quilòmetres de pistes obertes, prop del noranta per cent de la seua superfície esquiable oberta al públic. Els pronòstics meteorològics apunten a noves nevades a partir de diumenge vinent.
Es manté el risc d’allaus fora de les pistes d’esquí
El risc d’allaus, que es va disparar la setmana passada com a conseqüència de les últimes nevades, continuava sent ahir considerable en bona part del Pirineu. El butlletí de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) apunta que el perill d’allaus és “marcat” a la zona sud de la Pallaresa, la Ribagorçana i la Vall Fosca, mentre que el qualifica de “moderat” a Aran i el nord de la Pallaresa. En l’última setmana hi ha hagut quatre morts per allaus al Pirineu aragonès, tres a Panticosa i un a Bielsa. Davant d’aquesta situació, les estacions catalanes han demanat no esquiar fora de pistes.
Lleu augment dels turistes estrangers a Catalunya
El número de turistes estrangers en el conjunt de Catalunya va experimentar al novembre un lleu augment del 0,89% respecte al mateix període de l’any passat. Van ser 1,2 milions, segons dades publicades per l’Institut Nacional d’Estadística, que apunten a una despesa de 206 euros per persona al dia. Això suposa encadenar dos mesos d’increments, després d’un descens respecte al 2024 durant els mesos de juliol, agost i setembre. A les comarques de Lleida, el gruix del turisme procedeix de Catalunya i de la resta d’Espanya i els francesos són els visitants estrangers més nombrosos.