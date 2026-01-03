Tots els comptadors d’aigua seran digitals
Canviaran els actuals en una inversió de 380.000 € per millorar la xarxa. Estan previstos talls puntuals del subministrament
Castelló de Frafanya ha iniciat aquesta setmana la substitució dels comptadors d’aigua analògics dels domicilis per nous dispositius digitals de telectura. L’actuació es fa amb caràcter d’urgència, ja que està vinculada a una subvenció i cal completar el canvi dins del termini establert, va explicar l’alcalde, Omar Nourmi. Els treballs poden provocar talls puntuals en el subministrament d’aigua, amb una durada aproximada d’entre 30 minuts i una hora, segons les característiques de la instal·lació.
Una vegada finalitzi aquest operatiu, les lectures dels comptadors es faran de forma automàtica i en temps real, sense necessitat que els usuaris hagin d’intervenir. Cada veí també podrà consultar el seu consum a través d’una aplicació, la qual cosa permetrà detectar fugues, despeses anòmales o possibles situacions de risc.
Aquesta actuació forma part del projecte de renovació i digitalització de la xarxa de proveïment de Castelló, finançat a través d’una ajuda de l’ACA de 300.000 euros, que cobreix el 95% del cost total, i amb una subvenció addicional de 80.000 euros de la Diputació per al canvi de comptadors. Les obres inclouen la substitució de la canonada principal d’entrada al municipi, la sectorització de la xarxa i la instal·lació de sistemes digitals de monitoratge del sistema.
El jurat estava integrat per membres de l’Associació Esportiva, l’AFA de l’escola, l’entitat de Joves i l’Associació de persones grans La Humanitària.
Els premis per als guanyadors han estat xecs regal per consumir als comerços locals, amb l’objectiu de donar suport a l’economia de proximitat. El primer premi era de 100 euros. L’alcalde, Omar Nourmi, va destacar la gran resposta ciutadania i va avançar que el concurs tindrà continuïtat amb noves edicions.
73 habitatges han participat en el concurs de balcons adornats
Dissabte passat, Castelló va tancar amb èxit el concurs de Balcons Engalanats, una iniciativa que ha comptat amb la participació de 73 habitatges del municipi.