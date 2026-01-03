Un video repasse era istòria des comunicacions dera Val d’Aran
Eth Conselh Generau d’Aran a publicat un video que repasse era luta des aranesi per arténher milhors comunicacions, ua reivindicacion qu’a estat constanta ena istòria dera Val, dera madeisha forma qu’ac a estat eth desvolopament industriau. 1924-2024. Un abans e un dempús des comunicacions en Aran da compde des projèctes tà connectar era Val damb era rèsta de Catalonha e Espanha. Eth prumèr siguec era dubertura dera carretèra dera Bonaigua en 1924. Era inauguracion d’aguesta naua via arribèc dera man deth monarca Alfonso XIII. Pendent era visita reiau, es aranesi reclamèren eth tunèl de Vielha, òbres que s’inicièren sonque un an mès tard. Eth video ei disponible en canau dera plataforma Youtube des Musèus dera Val d’Aran.