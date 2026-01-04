TRIBUNALS
Un error formal retarda el judici per la mort de l’os Cachou el 2020
L’acusació particular no va fer constar la responsabilitat civil. El jutjat Penal de Lleida retorna la causa al de Vielha per esmenar l’equivocació
A l’abril es compliran sis anys de la mort per enverinament amb anticongelant de l’os Cachou a la Val d’Aran. Tanmateix, encara no hi ha data per a un judici. De fet, un error formal n’ha retardat la celebració, segons ha pogut saber aquest diari. El jutjat Penal 3 de Lleida –que és qui ha d’enjudiciar l’assumpte– va tornar a la tardor el cas al jutjat d’Instrucció de Vielha perquè “en la interlocutòria d’obertura de judici no consta la responsabilitat civil reclamada per l’acusació particular i no s’ha realitzat requeriment personal als acusats de l’esmentada responsabilitat civil”, segons consta a la diligència d’ordenació. En aquests moments s’espera que s’esmeni aquest defecte i, posteriorment, es resolgui l’admissió de les proves i es fixi data per al judici.
No és la primera demora del cas. La instrucció ja va estar paralitzada més d’un any i mig per diferents motius, com el canvi del jutge d’instrucció. Aquesta paràlisi beneficia els dos acusats, A.M.G., un agent de Medi Ambient, i J.A.B.Q., un exconselhèr del Conselh d’Aran. En cas de ser condemnats presumiblement se’ls aplicarà la circumstància atenuant de dilacions indegudes. De fet, la Fiscalia va admetre en el seu escrit d’acusació que “la causa va quedar paralitzada per motius que no són atribuïbles als acusats”.
Els fets del 2020
Cachou va ser trobat mort en un bosc de Les el 9 d’abril del 2020. Un primer examen va apuntar a danys per una caiguda. Tanmateix, les anàlisis posteriors van determinar que va morir enverinat a l’haver ingerit anticongelant. La Fiscalia considera que A.M.G., tècnic especialista en el seguiment de l’os i agent de Medi Ambient, coneixia la geolocalització de l’os i, “malgrat conèixer que era restringida i que no havia de ser divulgada, la va facilitar a l’altre acusat, J.A.B.Q., tot i saber la intenció que aquest tenia d’eliminar-lo”.
Quant a J.A.B.Q., considera que, “amb intenció d’atreure l’os Cachou per causar-li la mort i sense estar legalment autoritzat, va col·locar als voltants de les coordenades en un bosc de Les un esquer amb etilenglicol (anticongelant) perquè ingerís aquest verí”.
La Fiscalia sol·licita condemnes de més de dos anys de presó per als dos acusats, com va avançar SEGRE. J.A.B.Q, exconselhèr de Territori, s’enfronta a una petició de dos anys i quatre mesos; i A.M.G., agent de Medi Ambient, a una de dos anys i tres mesos.
El primer està acusat de dos delictes contra la fauna i el fiscal també sol·licita que se l’inhabiliti durant tres anys per ser ramader i no pugui caçar ni pescar. El segon està acusat d’un delicte de violació de secrets i dos delictes contra la fauna i també li demana una multa de 5.400 euros, que se l’inhabiliti per a ocupació o càrrec públic durant un any i sis mesos i tres anys i mig per a l’ofici d’agent de medi ambient, i que se li prohibeixi caçar i pescar. Per la seua banda, l’advocat d’A.M.G., Enric Rubio, va afirmar que “s’ha fet una investigació molt prospectiva, lluny de les garanties del Dret Penal”.