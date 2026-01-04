MUNICIPIS
Villarte deixa l’alcaldia de Tiurana i el seu fill es postula com a relleu
El ple de nomenament es preveu el 16 d’aquest mes, pendent de la Junta Electoral Central. Al ser una llista oberta amb dos candidatures de Junts i ERC
Àngel Villarte, alcalde de Tiurana durant 16 anys, va presentar la dimissió el passat 31 de desembre. “Segons la secretària, el ple per elegir el nou alcalde serà el dia 16, encara que tot depèn de la Junta Electoral Central, que ha de corroborar candidats i nomenar alcalde el més votat”, va matisar Villarte. Tot sembla indicar que el relleu al consistori quedarà en família, ja que Genís Villarte, el seu fill, es perfila com l’opció més ferma. Va ser el més votat a la llista de Junts després del seu pare, juntament amb Gemma Giné, d’ERC.
Toni Fàbrega, també de Junts, ha entrat en substitució d’Àngel Villarte, ja que a Tiurana li corresponen 3 edils. Compta a favor de Genís Villarte el fet que és l’únic dels tres que viu a la nova Tiurana i ha ajudat el seu pare en la gestió municipal. Serà el tercer alcalde des que l’antic poble va desaparèixer sota les aigües del pantà de Rialb i el nou es va construir a Solés.
Durant la primera quinzena de gener, Àngel Villarte estarà al corrent de resoldre qualsevol incidència al poble “per evitar un buit en el govern municipal”. Ha estat alcalde des del 2009 i els deu anys anteriors va ser tinent d’alcalde, durant els mandats d’Antoni Armengol com a primer edil, el primer de la nova Tiurana.
El seu nomenament com a alcalde després de la renúncia d’Armengol, que va estar catorze anys al capdavant de la localitat i va morir en accident de moto el 2018, es va formalitzar el 2010. Armengol va dimitir l’any 2009, dos anys després de les eleccions municipals del 2007.
Al presentar-se als comicis amb llistes obertes, la Junta Electoral va donar l’alcaldia a la segona més votada, una candidatura fantasma del PP encapçalada per María Yolanda Larren Baños, de Palència, que finalment va dimitir. Villarte ha centrat el seu treball a consolidar la nova Tiurana a Solés.
Donar pas a idees que consolidin el poble a Solés
Àngel Villarte ja va anunciar la seua decisió de deixar l’ajuntament el passat dia 20 de desembre. Va quedar pendent del ple de renúncia del 31, en què la va fer efectiva. La principal raó de la seua marxa és que “és hora de fer un pas endavant perquè entrin noves idees i energies renovades que permetin avançar al poble”. També renunciarà a la seua acta de regidor. Entre els reptes de futur hi ha construir el nou local social panoràmic per acollir actes culturals i lúdics, i aconseguir la connexió de la fibra òptica per atreure nous veïns.