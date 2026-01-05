Aprovada la millora de l’accés de la Donzell
Projecte de rehabilitació de la Diputació d’1,2 milions. El gener del 2021 ja en va aprovar un altre que no es va executar
La diputació de Lleida ha aprovat inicialment el projecte de rehabilitació de la carretera LV-3023, que uneix la C-14 amb el poble de la Donzell d’Urgell, nucli d’Agramunt. Les obres, amb un pressupost d’1,2 milions d’euros, afectaran tot el traçat de 3,25 quilòmetres i tindran un termini d’execució de sis mesos. Actualment, presenta un estat molt deteriorat, amb un ferm envellit, nombroses deformacions, drenatge insuficient i senyalització pràcticament inexistent.
La calçada, amb un ample mitjà de quatre metres (en alguns trams de 3,5), resulta estreta i obliga a extremar les precaucions, sobretot quan es creuen dos vehicles o en dies de boira i gel. El projecte contempla ampliar la calçada fins als cinc metres, renovar completament el paviment (reciclant la base existent amb formigó), millorar les cunetes i passos d’aigües pluvials i substituir la senyalització i els elements de contenció. No es modificaran el traçat ni els pendents.
Així mateix, l’actuació s’ha dissenyat amb criteris de sostenibilitat, buscant mantenir la integració de la carretera amb l’entorn natural i minimitzar l’impacte ambiental. Per això, no es construiran variants ni grans estructures que alterin el paisatge o requereixin grans moviments de terra.
La millora d’aquesta via respon a una llarga reivindicació veïnal. La junta de la Donzell d’Urgell va reunir recentment 367 firmes sol·licitant la reparació del ferm. Segons els veïns, disposar d’un accés segur i en condicions és essencial.
Projecte anterior
Val a recordar que la Diputació ja va aprovar inicialment aquest projecte de condicionament de la carretera LV-3023 el gener del 2021.