El Reguer exhibeix de nou la màgia del pessebre amb material reciclat

Nando Farré impulsa per quart any el pessebre en aquest espai, que incorpora un tió amb dos nens i un fuster. El de casa seua estrena dos figures de llúdries, com les trobades a Tornabous

Nando Farré al costat del pessebre del parc del Reguer, que munta amb material reciclat des de fa quatre anys. - LAIA PEDRÓS

Laia Pedrós

Tornabous torna a demostrar aquestes festes que la creativitat i les tradicions poden anar de la mà. Gràcies al treball i la il·lusió de Ferran Farré, Nando per als veïns, el parc del Reguer acull un any més el seu ja emblemàtic pessebre reciclat, una proposta original i sostenible que manté viva l’essència del pessebre popular. Construït íntegrament amb materials reciclats del mateix parc –troncs, branques, pinyes o restes de baranes–, el pessebre convida a descobrir oficis, escenes quotidianes i noves figures que cada any amplien la història d’aquest racó nadalenc a l’aire lliure.

Aquest és ja el quart any del pessebre del Reguer, que reuneix més de mig centenar de figures i s’ha convertit en un punt de trobada imprescindible durant les festes. En aquesta edició, s’han incorporat noves figures com un tió acompanyat per dos nens que el caguen i un fuster amb una serra. També destaquen un mur de pedra seca i un camí de pedres, creats per posar en relleu elements propis del paisatge de la comarca.

El Nando explica que el pessebre està obert a tot el poble, especialment als més petits, que cada any participen en el muntatge. “La idea és que aprenguin que amb poca cosa i molta imaginació es pot fer un pessebre, a més de recordar com es treballava abans”, comenta.

El pessebre, que estarà instal·lat fins al 18 de gener, també estrena un sistema d’il·luminació al paller i el riu, la qual cosa afegeix calidesa i encant a les visites nocturnes. Entre el 12 i el 18, el parc acollirà també una exposició d’Acudam pels seus 50 anys.

Un altre pessebre a casa

A part d’aquest pessebre, Nando en construeix un altre des de fa més de 15 anys als baixos de casa seua, que pot visitar-se amb accés des del seu forn fins al 2 de febrer. Com a novetat, aquest any incorpora dos llúdries, amb referència a la parella que recentment s’ha detectat al mateix parc del Reguer.

Amb la seua creativitat i dedicació, el Nando manté viva la tradició del pessebre, que uneix generacions diferents cada Nadal a Tornabous.

