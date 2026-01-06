La DGA nega a 9 pobles ajuts d’habitatge
Només cinc dels catorze que van presentar els seus projectes a la convocatòria d’ajudes per habilitar pisos i cases de lloguer han obtingut fons del programa autonòmic
La conselleria de Foment del Govern d’Aragó ha denegat els ajuts a nou dels catorze ajuntaments de la Franja que van presentar projectes de construcció i de rehabilitació d’habitatges per treure’ls al mercat del lloguer en la segona convocatòria d’aquestes subvencions, segons inidica l’ordre mitjnaçant la qual es resol el procés.
Finalment, accediran als fons cinc consistoris que preveuen treure al mercat 12 habitatges amb una inversió de 537.188 euros, però es quedaran sense set més que impulsaven actuacions per habilitar-ne 21 per un valor de 1.127.490 euros. A aquests últims se’ls afegeixen els ajuntaments d’Alcolea de Cinca i de Mequinensa, les propostes dels quals es van declarar desistides per no haver fet un tràmit d’esmena.
Els consistoris que finalment percebran ajuts són els d’Ontinyena, amb 57.750 € per a un habitatge; Peralta i Calassanç, amb 11.658 per a dos; Baells, amb 48.074 per a una altra; Viacamp i Llitera, amb 126.000 per a un parell, i Sant Esteve de Llitera, amb 225.456 per a sis. Aquest últim municipi va accedir als fons després que l’assemblea veïnal d’El Vallecillo (Serra d’Albarrasí) decidís renunciar a l’ajuda que inicialment se li havia concedit al no poder aportar els fons necessaris per cobrir la part no subvencionada del projecte.
Es queden sense ajuts “per falta de disponibilitat pressupostària” els consistoris d’Altorricó, que demanava 250.000 euros per habilitar cinc habitatges; Faió, amb 240.000 per a quatre; Vencilló, amb 180.000 per a tres més; Castillonroi, amb 48.720 per a una; Sanui i Alins, amb 23.770 per a una altra; Penyalba, amb 165.000 per a tres, i Esplucs, amb 220.000 per a quatre.