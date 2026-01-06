TRIBUNALS
El presumpte assassí de pagesos, sense declarar pel cas del Segrià
Ahir es van complir dos anys de l’assassinat de l’agricultor de Vilanova de la Barca. El sospitós va ser extradit el passat mes d’abril des de França, on havia fugit
Ahir es van complir dos anys de l’assassinat de Ramon Rossell, un agricultor de Vilanova de la Barca de 84 anys. El suposat assassí va ser arrestat a finals de març de l’any passat a França, com va avançar SEGRE, i a començaments d’abril va ser extradit a Espanya i traslladat a Navarra, on s’investiguen els dos primers assassinats que se li imputen. Malgrat portar nou mesos empresonat, l’arrestat encara no ha declarat pel cas del Segrià.
L’advocat de la família de Ramon Rossell, Carles López, lamenta “la paràlisi de la causa, que encara és secreta i no hem pogut consultar. Ens diuen que s’estan fent diligències però molt poca informació ens han facilitat”. La causa la porta el jutjat d’Instrucció número 3 de Lleida.
En canvi, l’investigat, El Mourabit Ahmmar, va passar a disposició pels dos crims comesos a Navarra. El 30 de juny el jutjat d’Instrucció 3 de Tudela va decretar-ne l’empresonament per un assassinat d’un pagès en aquesta localitat el 22 de novembre del 2023 i dos mesos abans, la magistrada havia decretat la mateixa mesura cautelar respecte de l’assassinat d’un altre agricultor el 21 de desembre a Ribaforada. En ambdós casos, l’investigat es va negar a declarar. Val a recordar que aquest jutjat va ser el que el 21 de març va dictar l’ordre de detenció europea. De moment, les tres causes s’instrueixen per separat.
El Mourabit Ahmmar, de 54 anys, havia estat condemnat per gihadisme. Tot just unes setmanes abans del primer crim –el 23 de novembre a Tudela, a Navarra– es va arrancar un braçalet de control telemàtic –residia a Vitòria i la seua família va denunciar la desaparició– i va fugir. Portava el braçalet per delictes relacionats amb el terrorisme gihadista. En aquest sentit, López ja va afirmar a aquest diari que reclamaran aclarir en quina situació judicial es trobava l’investigat abans dels fets. “S’ha de determinar si hi va haver una falta de custòdia per part de les autoritats perquè seria una cosa intolerable”, va assegurar el lletrat en declaracions a aquest diari. La família, que exercirà l’acusació, podria exigir una indemnització.
Ramon Rossell, de 84 anys, va ser assassinat amb les seues tisores al voltant de les 13.00 hores del 5 de gener del 2024 quan estava podant en una finca de Vilanova de la Barca. També li van robar el cotxe, un Opel Astra.
L’assassí va fugir a França després de passar per Andorra. A Ponts es va saltar un control quan els Mossos encara no coneixien el crim. El suposat autor no va ser arrestat fins al març de l’any passat a Besiers.