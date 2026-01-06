Reforma dels vestidors del camp de futbol
L’ajuntament de la Seu d’Urgell ultima els detalls per licitar les obres de reforma dels vestidors del camp de futbol municipal Emili Vicente. Ha acceptat una subvenció concedida pel Consell Català de l’Esport de 248.865 euros, que cobrirà una part del pressupost total del projecte, que ascendeix a 338.912 euros.
La rehabilitació servirà per posar al dia les instal·lacions del camp de futbol, molt utilitzat per quatre entitats esportives de la ciutat (La Seu FC, l’Escola de Futbol Orgèlia, el Futbol Club Pirineus i el Club Esportiu Ciutat La Seu). Serveix també de manera periòdica per disputar tornejos o organitzar estades d’aquest esport, tant en èpoques d’estiu com en vacances escolars. L’ajuntament va agrair el suport econòmic i va recordar que mai abans no s’havia intervingut.