Mesos de talls de llum en l’enllumenat públic de Mollerussa
Afecten diferents carrers i el consistori intervé per reparar-los. Mentre prepara una renovació integral de la xarxa
Mollerussa arrossega des de fa mesos apagades en l’enllumenat públic que han afectat diferents zones del municipi, entre les quals avingudes com la del Canal o la de la Pau. El problema es va tornar a evidenciar el cap de setmana passat a l’avinguda Catalunya i la ronda de Sant Pere, així com en carrers pròxims com el de l’Onze de Setembre, amb trams a les fosques, sense més il·luminació que la d’alguns llums nadalencs instal·lats en habitatges. Veïns de la zona van advertir del risc que això suposa i van demanar una resposta immediata.
L’ajuntament planteja una actuació en dos fronts: d’una banda, intervencions ràpides per restablir el servei quan sorgeix una avaria. Per una altra, la preparació d’un projecte de modernització per reduir aquest tipus d’incidències. Així ho van explicar l’alcalde, Marc Solsona, i el regidor d’Obra Nova, Josep Maria Garrofé, que van detallar que el contracte vigent es basa en manteniment correctiu, centrat a resoldre incidències una vegada es produeixen. El consistori admet, tanmateix, que la quantitat de les fallades en l’enllumenat elèctric és elevada i que aquesta fórmula, malgrat que necessària per mantenir la xarxa operativa, no corregeix possibles carències d’origen. Per això, consideren imprescindible una renovació a fons del sistema. Per aquesta raó, les mesures per millorar l’enllumenat tindran un apartat destacat en els pressupostos del 2026, encara per aprovar.