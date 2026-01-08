La Fira de l’Oli de les Borges reunirà per primer cop les cinc denominacions d’origen de Catalunya
La 29a edició del certamen comptarà amb 51 productors i vol reforçar l'objectiu de ser el punt de trobada del sector
Les Borges Blanques reuniran per primera vegada les cinc denominacions d’origen protegides (DOP) de l’oli a Catalunya a la 29a edició de la Fira de l’Oli. Són les de les Garrigues, Siurana, Terra Alta, Baix Ebre – Montsià i Empordà. D’aquesta manera, l’organització del certamen vol consolidar la línia d’obertura iniciada ja fa dos anys situant-lo com a gran punt de trobada del sector oferint la pluralitat de models de producció, d’emprenedoria i certificació de qualitat. La fira bat rècord de participació amb 51 productors. L’alcalde de les Borges Blanques, Josep Farran, ha dit que volen “generar sinergies i obrir debats necessaris” amb una programació que combina el rigor professional, la divulgació, la cultura i la participació popular.
La presentació de l'edició 2026 de la Fira de l'Oli de les Borges Blanques s'ha fet a la Diputació de Lleida. El president de l'ens, Joan Talarn, ha destacat que és un "exemple clar de com el món local pot liderar projectes amb mirada de país". Talarn també ha assegurat el suport la Diputació de Lleida al certamen per "reforçar el teixit productiu, la promoció econòmica i la projecció exterior dels municipis". Farran ha destacat que el canvi de rumb de la fira endegat el 2024 ha permès passar de la presència d'un volum d'una trentena de productors a més de 50.
En la 29a edició de la Fira de l’Oli es lliurarà el Premi Cultura de l’Oli conjuntament a les cinc DOP de Catalunya com a reconeixement a la seva tasca en defensa de la qualitat, la identitat territorial i el futur de l’oli català. Així mateix, també està previst que hi hagi un diàleg entre les cinc DOP per abordar el present i el futur de sector.
El certamen també serà el punt de trobada dels olis guanyadors dels Premis Nacionals de Catalunya 2025, que tindran un paper central en la programació i protagonitzaran col·loquis amb petits i grans productors, generant espais de reflexió compartida sobre la qualitat, l’escala productiva i el futur del sector oleícola català.
Concurs del Millor Oli d’Oliva Verge Extra
La referencialitat que s’ha volgut donar a la fira s’il·lustra, segons l’organització, en el creixement del Concurs d’Olis d’Oliva Verge Extra, que aquest any ha rebut 61 mostres, vuit més que l’any passat, de 47 productors (10 més que el 2025). El concurs ja té finalistes de les tres categories (Fruitat Verd Amarg, Fruitat Verd Dolç i Fruitat Madur).
Xefs de primer nivell
La fira reforça de manera destacada la seva dimensió gastronòmica de la mà de xefs de primer nivell com Xavier Benet, Ada Parellada, Pep Moreno, Gonçal Ferreruela, Moha Quasch i els germans Torres, entre d’altres. Es faran demostracions i degustacions situant l’oli d’oliva verge extra com a ingredient principal de la cuina contemporània. En paral·lel, l’Oleoteca, equipament municipal nascut l’any passat, acollirà 11 hores de tallers de tast guiats, pensats per acostar la cultura de l’oli a tots els públics, desmentir mites populars i descobrir la riquesa sensorial de l’OOVE
Presentació de ‘La Carretera de l’Oli’
Aquesta edició de la fira coincideix amb la cloenda d’un any marcat per la reflexió al voltant del paisatge de la cultura de l’oli, entès com una construcció cultural, ecològica, econòmica i social. En aquest context s’emmarca la segona edició del Fòrum de l’Oli d’Oliva Verge Extra (FOOVE), que ha abordat aquesta mirada integral a través de quatre taules de debat centrades en la identitat i la memòria, la governança del paisatge, el paisatge viscut i els agroecosistemes en transició. El treball de reflexió ha donat coherència i contingut a la ‘Carretera de l’Oli’, un projecte estratègic que es presenta en el marc del certamen i que vol articular noves formes de vinculació emocional i econòmica amb el territori. En el marc de la fira es podran viure dues sessions d’Oli Experiència i un recorregut guiat entre camps d’oliveres, cabanes de volta i marges de pedra seca, amb intervencions teatrals i esmorzar garriguenc en un espai ambientat per una creadora visual.
El relat sobre el paisatge mediterrani i el paper de l’olivera tindrà continuïtat també amb la xerrada de Marc Castellnou, cap de GRAF dels Bombers, centrada en l’emergència climàtica i el paper del conreu de l’olivera en la prevenció dels grans incendis forestals.