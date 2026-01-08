El Govern i el Conselh Generau avancen amb el traspàs de competències en caça i pesca
El conseller Ordeig diu que confia materialitzar altres acords durant aquest any
El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, i la síndica d'Aran, Maria Verges, s'han reunit aquest dijous per abordar el traspàs de competències en gestió forestal, caça i pesca. Ordeig ha dit que el Govern compleix tal com diu la llei i traspassa la gestió de la caça i la pesca amb recursos al govern aranès. El conseller ha dit que qui millor coneix la realitat aranesa és el Conselh Generau i serà qui millor gestioni aquestes competències. Ordeig ha dit que confia materialitzar altres acords durant aquest any.
La Llei 16/1990, de 13 de juliol, sobre el règim especial de la Val d'Aran, estableix en l'article 20.3 que la Generalitat ha de cedir al Conselh Generau dera Val d'Aran competències i serveis sobre diverses matèries, entre les quals hi ha la pesca, la caça i els aprofitaments forestals.