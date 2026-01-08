L'ajuntament de Corbins denuncia talls de llum durant les festes nadalenques
Reclama a Endesa que millori el servei
L’ajuntament de Corbins denuncia talls de llum durant aquestes passades festes nadalenques i els atribueix a “deixadesa” per part de la companyia Endesa a l’hora de portar a terme les inversions necessàries en la xarxa elèctrica. Per al consistori, això és una mostra del “greuge que pateix el món rural respecte a les grans capitals en inversions i reparació de les contínues avaries de llum”, segons l’alcalde, Jordi Verdú.
El primer edil va destacar que una incidència en un domicili particular “va provocar talls de llum a tot un carrer per falta de planificació i prevenció” i va apuntar que l’últim tall es va produir durant les festes nadalenques, quan una apagada va deixar sense llum la visita del patge reial a l’església. Verdú va apuntar que hi ha hagut altres incidències al llarg del 2025 i que “ha empitjorat el servei”. “Els talls van incidir en la connexió d’electrodomèstics i instal·lacions per l’oscil·lació de la tensió”, va dir, i va reclamar a Endesa que “garanteixi una xarxa consolidada”. Va afegir que el consistori compleix les seues obligacions per donar un bon servei i va destacar la inversió de 10.000 euros de l’ajuntament per substituir i millorar diferents transformadors del municipi. Verdú va fer una crida als pobles pròxims per fer un front comú dirigit a exigir millores a empreses elèctriques i de telecomunicacions.
Per la seua part, fonts d’Endesa van indicar que no s’han detectat incidències durant les festes i les atribueixen a instal·lacions de particulars. Van recordar que la companyia té un telèfon directe amb els alcaldes per contactar en cas d’urgència i aviat ho faran amb el consistori de Corbins.