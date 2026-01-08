Recepció i visita institucional de l’ambaixador de Guinea Conakry a Espanya
L’ambaixador de la República de Guinea Conakry, Framoi Mara, va fer una visita oficial a Almacelles el passat 3 de gener, en la qual aquest representant del país africà va poder conèixer el municipi i visitar el Museu d’Arquitectura i Urbanisme Josep Mas Dordal. Mara va ser rebut pel tinent d’alcalde Antonio Arnó, va firmar al llibre d’honor de la localitat i va poder assistir al concert d’un cantant guineà en el marc del cicle Nova Veu d’Àfrica.