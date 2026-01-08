Veto a la circulació de vehicles pesants als camins locals
L’ajuntament de les Borges adverteix que multarà els vehicles pesants que circulin pels camins locals sense permís. L’ordenança municipal per gestionar la xarxa local, aprovada definitivament l’any passat, estableix que la circulació de vehicles pesants pels camins municipals requereix permís previ del consistori. Per obtenir-lo cal especificar el tipus de vehicle que es farà servir i les seues característiques, les rutes que preveu recórrer, el període de temps que durarà la circulació i la seua finalitat. Les pràctiques que ocasionin danys poden ser objecte de multes que ha d’assumir l’empresa o particular per a la reparació dels perjudicis que hagin ocasionat.