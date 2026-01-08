Via lliure a la recollida de brossa amb contenidors en 15 pobles del Segrià
El Tribunal de Contractes rebutja un recurs que paralitzava la nova adjudicació
El Tribunal Català de Contractes del Sector Públic ha desestimat el recurs de Foment de Construccions i Contractes (FCC) contra l’adjudicació del servei de recollida de residus en illes de contenidors en 15 municipis del Segrià, que el consell comarcal va adjudicar a Urbaser el mes d’octubre passat. El tribunal no ha constat irregularitats, per la qual cosa s’ha aixecat la suspensió de l’adjudicació i ja es pot formalitzar la concessió definitiva, segons van confirmar fonts de l’ens comarcal.
La nova adjudicatària prestarà aquest servei a partir d’aquest any fins al 2035, amb un pressupost de 24,2 milions d’euros. La seua oferta es va imposar per un escàs marge sobre la del seu competidor, FCC, que és, fins al relleu per part d’Urbaser, l’actual concessionària juntament amb Arnó de la recollida de residus en illes de contenidors. L’oferta d’Urbaser va rebre 56,65 punts sobre cent, només unes dècimes per sobre dels 56,10 que va obtenir la proposta d’FCC. Aquesta última va interposar al novembre un recurs contra la nova concessió davant del tribunal de contractació pública, que ha estat desestimat. Ara només pot recórrer per via judicial, segons el consell.
L’adjudicatària es va comprometre a introduir millores respecte a les condicions establertes en el concurs, com desplegar 30 contenidors per a olis utilitzats i implantar en una deixalleria un punt de recollida d’amiant. Alpicat, Alcoletge, Alcanó, Alfés, Almacelles, Albatàrrec, Aitona, Benavent de Segrià, Gimenells i el Pla de la Font, Rosselló, Torrefarrera, Torre-serona, Torres de Segre, Vilanova de la Barca i Vilanova de Segrià fan la recollida en contenidors. Queda pendent el concurs per renovar la gestió de les escombraries en els vint-i-dos municipis en què es recull a domicili. La combinació dels dos sistemes provoca que veïns de pobles amb recollida porta a porta acudeixin a tirar les escombraries en pobles amb contenidors, una cosa que s’ha denominat turisme d’escombraries.