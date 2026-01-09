SEGRE
Aran rep de la Generalitat la competència sobre gestió forestal

Reunió del conseller Ordeig amb el govern d’Aran. - MARTA LLUVICH / ACN

El conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, i la síndica d’Aran, Maria Verges, es van reunir ahir per abordar el traspàs al Conselh Generau de la competència en gestió forestal. Ordeig va afirmar que el Govern compleix la llei del règim especial de la Val i transfereix la gestió amb recursos a l’administració aranesa. Durant la reunió, les dos parts van acordar també mesures per actualitzar els traspassos de les competències en matèria de caça i pesca.

