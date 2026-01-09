Els Catarres encapçalaran la 37 Festa del Brut i la Bruta de Torà
Els Catarres seran el plat fort de la 37a edició de la Festa del Brut i la Bruta de Torà, que se celebrarà els dies 6 i 7 de febrer i marcarà l’inici dels carnavals. La cita combina música actual i tradicions amb més de 350 anys d’història.
La programació, impulsada per l’Associació Cultural el Brut i la Bruta, inclou actuacions de Banda Neon, K-Zu i el grup infantil Ambauka, a més de propostes per a totes les edats. Al costat dels concerts, es mantenen activitats populars com la Nit del Constantí i la Constantifarra, amb els tradicionals personatges de la Llordera i els seus gegants.
La festa, amb orígens al segle XVII, reafirma el seu paper en la preservació del patrimoni cultural de Torà i de Catalunya. Una celebració que es feia el Dijous Gras i ha mantingut elements característics.