SUCCESSOS
Robatori en una casa a Tàrrega quan els amos eren a la cavalcada de Reis
Van forçar una finestra i es van emportar joies i una videoconsola valorats en 6.500 euros. Va passar al carrer Castell, a escassos metres del recorregut dels Reixos
La cavalcada dels Reis d’Orient de Tàrrega va ser seguida massivament aquest dilluns passat pels veïns de la capital de l’Urgell. També va ser el moment escollit perquè uns lladres robessin en una casa del centre històric –a escassos metres del recorregut– mentre els seus amos assistien a la desfilada, segons ha pogut saber aquest diari. Els Mossos d’Esquadra i la Policia Local estan investigant el robatori després que els afectats presentessin dos denúncies.
L’assalt es va produir entre les 18.30 i 21.00 hores quan les víctimes gaudien de la cavalcada, amb deu carrosses, un centenar de patges i un centenar de figurants que van acompanyar Melcior, Gaspar i Baltasar. L’autor o autors van accedir a l’immoble del carrer Castell, que es troba a uns 250 metres de la plaça Major, després de forçar una de les finestres.
Aprofitant l’absència dels residents i la menor presència policial a la zona per la cavalcada, van sostreure joies, un rellotge i una consola PlayStation, per un valor d’uns 6.500 euros. Tots dos cossos policials han iniciat les diligències per identificar-ne els autors, malgrat que de moment no consta cap detenció.
L’any passat diversos municipis lleidatans van registrar onades robatoris en habitatges coincidint amb les festes majors. Va passar a Camarasa, Bell-lloc, Alfarràs, Castellserà, Pradell i l’Espluga Calba, entre d’altres. Els Mossos van explicar llavors que és una tendència que han detectat en els darrers anys.
Els lladres aprofiten que les cases són buides perquè els propietaris han anat als actes festius, com sopars populars o revetlles, o són fora. Va ser el que va passar precisament aquest dilluns a Tàrrega. Van afegir que els lladres aprofiten la informació de la programació d’actes per fixar els seus objectius.