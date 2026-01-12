Acaba la renovació de la xarxa d’aigua potable a tot el poble
L’ajuntament de Preixana ha acabat la renovació integral de la xarxa d’aigua potable del municipi. Ho va fer amb la substitució de l’últim tram de canonades de fibrociment per unes noves conduccions de PVC al carrer Jaume Ripoll i Vilamajor. Aquesta última actuació, amb un pressupost de 45.158 euros, va completar el procés de modernització de tota la xarxa de distribució d’aigua, per garantir un subministrament més eficient, segur i sostenible.
Les obres van consistir en la renovació de l’últim segment del sistema antic per millorar la qualitat del servei i reduir el risc d’avaries o pèrdues d’aigua. Amb aquesta intervenció, el municipi va posar punt final a un pla iniciat fa diversos anys per eliminar progressivament el fibrociment, un material tòxic l’ús del qual està prohibit des de fa anys.
Per la seua banda, l’alcalde, Jaume Pané, va expressar la seua satisfacció després de concloure les obres. “Amb aquesta actuació tanquem un cicle molt important per al municipi: tota la xarxa d’aigua potable és ara nova. És una inversió necessària per garantir un servei de qualitat i una gestió eficient dels recursos”, va destacar. Són molts els ajuntaments que, els últims anys, hen invertit en la millora de les seues xarxes d’aigua.