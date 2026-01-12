Concerts per acomiadar les festes
L’Ateneu de Tàrrega s’omple en l’homenatge a Àngel Sans amb valsos, àries i un record a Pau Casals. Amélie Martet i Bernat Carrera guanyen la beca Josep Maria Bernat a Bellpuig
Tàrrega i Bellpuig van tancar ahir oficialment les festes de Nadal amb els seus respectius concerts de Reis. A la capital de l’Urgell, el Teatre Ateneu es va omplir de gom a gom amb la dinovena edició d’aquesta cita musical en homenatge al músic Àngel Sans, en una tarda de valsos, nadales i fragments de populars òperes. Les veus de la Polifònica de l’Urgell i el Cor de Cambra Arsinova de Barcelona van interpretar el repertori acompanyat per l’Orquestra Simfònica Gratia Artis, que va repetir com a conjunt instrumental, tot això sota la direcció, per segon any consecutiu, de Salvador Brotons. En l’apartat de solistes, van participar la soprano Laura del Río, el baríton Joan Garcia i el clarinetista Ionas Mercadal. L’Estudi Dansa Tàrrega, que celebra el seu desè aniversari, va completar l’apartat escènic amb coreografies dirigides per Mercè Freixas.
El programa va incloure obres de Strauss (El Danubi blau) i Txaikovski (Vals de la Bella Dorment) en l’apartat de valsos, mentre que la secció d’àries operístiques va reunir partitures de Mozart, Verdi, Rossini, Puccini i Donizetti. El programa es va completar amb populars composicions nadalenques arreglades per a l’ocasió pel mateix director de l’orquestra. A més, es va retre un homenatge al violoncel·lista Pau Casals, en el marc del 150 aniversari del seu naixement amb El cant dels ocells.
A Bellpuig, el concert de Reis va anar a càrrec de la Bellpuig Cobla, que va oferir un variat repertori de sardanes com L’albada de Juli Garreta, Follia de Josep Serra, Camí de llum de Ricard Lamote de Grignon o Atlanta 96 del compositor Salvador Brotons, que es trobava dirigint el concert de Tàrrega.
Durant la mitja part es va fer entrega de la 31a edició de la Beca Josep Maria Bernat per a joves instrumentistes de cobla. En aquesta ocasió, el guardó es va atorgar ex aequo a Amélie Martet, jove intèrpret de flautí de Sant Llorenç de la Salanca (França), i a Bernat Carrera, jove instrumentista de tible de Berga. Tots dos van rebre un premi de 1.000 euros. A més, es va concedir un accèssit de 500 euros a Denis Grosu, instrumentista de contrabaix d’Agramunt. Juntament amb la Bellpuig Cobla, Martet va interpretar Le merle blanc d’E. Demaré i Carrera, Il·lusions mai somiades de Marc Timón. En aquesta ocasió s’hi van presentar catorze instrumentistes, dels quals cinc van arribar a la final.
Aquesta beca, convocada anualment per l’Associació Músics per la Cobla i l’ajuntament de Bellpuig, té com a objectiu promoure entre els joves l’estudi dels instruments que conformen la cobla, conjunt musical característic de Catalunya, i mantenir viva la memòria del compositor Josep Maria Bernat.