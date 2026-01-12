METEOROLOGIA
Més de 500 cases i negocis sense llum a la Vall de Boí durant la tempesta Goretti
L’incident es va deure a “una avaria ordinària” a la línia de Llesp, segons Endesa, que va activar un grup electrogen
La tempesta Goretti va cedir la matinada d’ahir després d’haver deixat gruixos de més de 130 centímetres de neu en punts d’alta muntanya com Bonabé i per sobre del metre en altres com Certescan. Les temperatures, que van començar a pujar ahir, van arribar als seus registres mínims de zones habitades a Guixers (-6º) i el Pont de Suert (-5º).
La tempesta de neu i vent va provocar dissabte a la nit talls de llum a Barruera, Durro i Cardet, a la Vall de Boí, i també al terme del Pont de Suert, van explicar fonts municipals. Fonts d’Endesa van indicar que l’incident es va deure a “una avaria ordinària” a la línia de Llesp, als voltants d’Irgo, que va afectar 548 usuaris d’aquests dos municipis. La companyia elèctrica, que desvincula l’incident de la meteorologia, va activar un grup electrogen al voltant de les 23.30 hores que va permetre reprendre el subministrament. El servei va quedar normalitzat a la una del migdia.
El voluminós de les nevades, l’augment de la temperatura i el vent van elevar ahir el risc d’allaus al nivell 3, marcat, al Pirineu de Lleida i al nivell 4, fort, a Andorra. Un treballador de l’estació d’Arcalís va ser arrossegat per un despreniment. Va ser evacuat a l’hospital de Meritxell.