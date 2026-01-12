Millores al cementiri i lectors de matrícules
Seran les principals inversions aquest any. L’ajuntament aprova un pressupost d’1,1 milions per unanimitat
L’ajuntament de Castellserà va aprovar el 29 de desembre passat el pressupost per al 2026, que ascendeix a gairebé 1,1 milions. L’alcalde, Marcel Pujol, va destacar que la proposta va prosperar per unanimitat, “la qual cosa reflecteix el consens assolit per afrontar els principals reptes del municipi”.
Entre les actuacions previstes, destaca una intervenció de manteniment al cementiri, que serà la inversió més important de l’any. Costarà 130.000 euros, dels quals 100.000 procediran d’una subvenció de la Diputació. Es repararan les cobertes dels nínxols més antics, es renovarà el paviment i el sostre de la zona més vella i es millorarà el lavabo. Val a recordar que, fa un any i mig, el consistori ja va invertir més de 80.000 euros en el cementiri. En aquella ocasió es van construir nous nínxols i es van pavimentar els passadissos centrals.
Una altra de les actuacions destacades serà la instal·lació de càmeres lectores de matrícules als tres accessos principals del municipi. Amb aquesta mesura, l’ajuntament busca reforçar la seguretat i facilitar la feina dels Mossos en la prevenció i investigació de delictes. En els últims anys, Castellserà ha patit diversos episodis de robatoris, fet que ha portat el consistori a considerar aquesta inversió com a prioritària. La previsió és que les càmeres lectores de matrícules siguin operatives abans de l’estiu.
Així mateix, mitjançant dos subvencions atorgades per l’Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI), s’executaran actuacions relacionades amb la restauració de l’església de Santa Maria Magdalena i amb la memòria històrica, per conservar el patrimoni i posar en relleu la història local.
L’alcalde va subratllar durant el ple la dificultat que suposa elaborar els pressupostos en un context de contínues pujades de preus. En aquest sentit, va recordar que el capítol 2 del pressupost –que correspon a despeses de manteniment i subministraments– absorbeix més del 50% del total, la qual cosa deixa un marge reduït per a noves inversions.
Pujol va anunciar també que, igual que en anys anteriors, entre finals de febrer i principis de març se celebrarà una sessió informativa oberta al públic. S’hi explicaran amb detall els pressupostos i es donarà resposta als dubtes i preguntes dels veïns i veïnes del municipi.