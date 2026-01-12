EMERGÈNCIES
Rescaten un caçador al canal als Omellons
Companys van poder treure'l de l’aigua
Un grup de caçadors va rescatar ahir al matí un company i el seu gos de l’interior del canal Segarra-Garrigues al seu pas pels Omellons. L’home va patir una lleu hipotèrmia i va ser evacuat a l’hospital Arnau de Vilanova. Al lloc van acudir patrulles dels Mossos d’Esquadra, una ambulància del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i els Bombers de la Generalitat.
Els serveis d’emergència van ser alertats pel 112 a les 9.36 hores. Pel que sembla, un gos va caure dins del canal i l’amo va anar a rescatar-lo i també va caure a l’interior d’aquesta infraestructura a l’altura de la Bassa del Vidu. Altres companys de caça van anar a auxiliar-lo ràpidament i van aconseguir subjectar-lo amb una corda.
Després d’uns moments de molta tensió van aconseguir treure l’home i la mascota de l’aigua. Fins al lloc van acudir Mossos, Bombers i SEM. El caçador va rebre atenció mèdica, ja que presentava símptomes d’hipotèrmia a l’haver estat diversos minuts a l’aigua gèlida. Posteriorment, l’home va ser evacuat a l’hospital Arnau de Vilanova, segons van informar els Mossos d’Esquadra.