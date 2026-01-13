SEGRE

Acord per promocionar la Cerdanya en trens

Un tren d’FGC amb imatges per donar a conèixer la Cerdanya. - CCC

Un tren d’FGC amb imatges per donar a conèixer la Cerdanya. - CCC

Publicat per
Cynthia Sans

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

La Cerdanya es promociona com a destinació turística gràcies a un conveni que acaba de firmar el consell comarcal amb l’empresa pública Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC). Aquest acord estableix que l’exterior d’alguns vagons de trens de la xarxa de FGC lluiran imatges, informació i referències als múltiples atractius naturals i culturals de la comarca.

En aquest sentit, la relació que té la Cerdanya amb Ferrocarrils és especialment rellevant per la vinculació amb la Molina, un dels principals nuclis d’atracció turística d’aquest territori. La connexió ferroviària facilita l’accés dels visitants i contribueix a potenciar la mobilitat sostenible, al mateix temps que reforça la imatge de la Cerdanya com a territori accessible i atractiu durant totes les èpoques de l’any.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking