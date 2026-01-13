Acord per promocionar la Cerdanya en trens
La Cerdanya es promociona com a destinació turística gràcies a un conveni que acaba de firmar el consell comarcal amb l’empresa pública Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC). Aquest acord estableix que l’exterior d’alguns vagons de trens de la xarxa de FGC lluiran imatges, informació i referències als múltiples atractius naturals i culturals de la comarca.
En aquest sentit, la relació que té la Cerdanya amb Ferrocarrils és especialment rellevant per la vinculació amb la Molina, un dels principals nuclis d’atracció turística d’aquest territori. La connexió ferroviària facilita l’accés dels visitants i contribueix a potenciar la mobilitat sostenible, al mateix temps que reforça la imatge de la Cerdanya com a territori accessible i atractiu durant totes les èpoques de l’any.