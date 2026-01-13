SUCCESSOS
Empresonat un veí d’Arbeca de 27 anys per una onada de robatoris al poble
Hauria assaltat diverses vegades la parròquia
El jutjat de guàrdia de Lleida va decretar divendres passat presó provisional per a un veí d’Arbeca de 27 anys acusat d’una onada de robatoris en immobles d’aquesta localitat de les Garrigues. Alguns dels assalts es van produir a la parròquia. Es dona la circumstància que compta amb nombrosos antecedents i que l’octubre passat ja havia estat arrestat per una altra onada de furts.
Els Mossos d’Esquadra van arrestar l’individu a mitjans de la setmana passada després de rebre diverses denúncies per robatoris. Així, un es va produir la nit de Cap d’Any en un domicili del carrer de les Pregàries. Va forçar la porta i es va emportar diversos objectes. També van sostreure la beguda que un grup de veïns havia adquirit per celebrar la festa de Cap d’Any a la Sala Centre. La parròquia també va denunciar diversos robatoris.
D’allà es van emportar un televisor, radiadors i menjar del Banc del Aliments. Aquests casos van produir intranquil·litat entre els veïns, que es van mostrar satisfets per la detenció i ingrés a la presó del sospitós.
Domicilis i magatzems
Quant a la detenció de l’octubre, els Mossos li van imputar sis robatoris en cases i dos en magatzems comesos des de l’agost i fins al 3 d’octubre. De l’interior dels domicilis i magatzems sostreien tot tipus d’objectes, no només de valor, sinó també aliments i materials. D’una casa fins i tot es van emportar un tub de coure de la instal·lació de calefacció.
A mitjans de setembre, en un dels robatoris, els denunciants van aportar imatges que apuntaven a un veí. Ambdós casos han estat resolts per la Unitat d’Investigació (UI) dels Mossos d’Esquadra de l’ABP Pla-Les Garrigues.