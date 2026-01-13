MOBILITAT
La Generalitat destina 7,3 milions a evitar allaus sobre les carreteres
Preveu barreres per contenir roques i altres actuacions a les vies lleidatanes. Concurs per intervenir en 161 trams que sumen més de 1.500 quilòmetres
La Generalitat de Catalunya destinarà 7,3 milions d’euros per evitar despreniments sobre la xarxa de carreteres a Lleida. Aquest és el pressupost per instal·lar barreres antiallaus i ancoratges, sanejar pendents i altres mesures per tal d’evitar tant la caiguda de roques com allaus de neu. El departament de Territori ha tret a concurs aquestes actuacions a tot Catalunya per un període de quatre anys, que seran prorrogables fins a cinc.
A les comarques lleidatanes, la contractació inclou 161 trams de calçades propietat de l’administració catalana que sumen més de 1.500 quilòmetres, entre les quals es troben eixos viaris que han patit despreniments durant els últims anys com la C-12, la C-13, la C-14 i la carretera del port de la Bonaigua (C-28), entre d’altres.
Els talls de carreteres per despreniments han estat freqüents a Lleida en els últims anys, especialment a les comarques de muntanya i després d’episodis de fortes pluges. L’alternança sense transició de llargs períodes de sequera i de tempestes ha contribuït que hi hagi aquesta inestabilitat geològica, que afecta també la xarxa viària de l’Estat, la Diputació i els ajuntaments.
En el conjunt de Catalunya, la Generalitat ha constatat 2.437 despreniments des de l’any 2014 a les carreteres. Així consta a la documentació del concurs, que apunta que molts d’aquests successos produeixen impactes en vehicles, “alguns amb conseqüències fatals per als seus ocupants” i que suposen “les conseqüents reclamacions patrimonials” que xifra en 666.150 euros només pel que fa a l’any 2014 “i creixent” des d’aleshores.
53 milions a Catalunya
El concurs té un pressupost de licitació de 53,4 milions d’euros (IVA inclòs) per al conjunt de Catalunya i es divideix en lots. El que correspon a les comarques lleidatanes ascendeix a 10,7 milions i estima el cost de les actuacions necessàries en 7,4 milions.
La pràctica totalitat d’aquesta xifra és per evitar despreniments, mentre que menys de cent mil euros són per a altres actuacions de “conservació d’actius geotècnics”, com el manteniment de túnels, moviments de terra i senyalització.